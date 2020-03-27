https://static.news.ru/photo/40f1a1b8-704e-11ea-8d65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Global Look Press

Антикризисные комиссии, которые должны быть созданы в субъектах России по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова, займутся переговорами с владельцами торговых площадей об отсрочке платежей по аренде.

Как сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников во время совещания в режиме видеоконференции с главами регионов, в данное время готовятся поправки в Налоговый кодекс. Они позволят регионам принимать решение о переносе срока налоговых платежей на имущество.

Это позволит арендодателям предоставлять отсрочку по арендной плате. Необходимо в ручном режиме вести переговоры с владельцами торговых площадей, а также с банками, — цитирует ТАСС главу ведомства.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что государство сделает всё возможное, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в сложных условиях пандемии коронавируса. По словам политика, чтобы снизить риски распространения коронавирусной инфекции, власти вынуждены были ввести ограничительные меры в отношении ряда небольших компаний. В связи с этим в правительстве рассматриваются меры их поддержки, такие как отсрочка арендной платы и льготное кредитование, а также продление моратория на плановые проверки бизнеса.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.