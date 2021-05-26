Путин упростил получение статуса ИП

https://static.news.ru/photo/3204fc9c-0822-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и в Основы законодательства РФ о нотариате вносятся изменения, исключающие требование о нотариальном удостоверении доверенности представителя заявителя при подаче документов на получение статуса ИП. Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о регистрации юрлица или ИП, должен будет представить этот документ в регистрирующий орган в электронном виде. Документ должен быть заверен усиленной квалифицированной подписью нотариуса.

Ранее кабмин одобрил поправки Минфина в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность для отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вносить единый налоговый платёж. В платёж войдут налоги, торговые сборы и страховые взносы. Согласно замыслу инициаторов поправок, такая мера должна значительно упростить ведение бухучёта, сократить бумажную волокиту и повысить оперативность уплаты средств в бюджет. Средства будут автоматически засчитываться ФНС с единого авансового кошелька, когда наступит время уплаты налога. Излишки можно будет вернуть по заявлению в течение месяца.