В России упростят налогообложение для небольших компаний и ИП

https://static.news.ru/photo/1c2ad4ac-932b-11eb-a0dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин одобрил поправки Минфина в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность для отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вносить единый налоговый платёж.

В платёж войду налоги, торговые сборы и страховые взносы. Согласно замыслу инициаторов поправок, такая мера должна значительно упростить ведение бухучёта, сократить бумажную волокиту и повысить оперативность уплаты средств в бюджет, пишет «Интерфакс». Средства будут автоматически засчитываться ФНС с единого авансового кошелька, когда наступит время уплаты налога. Излишки можно будет вернуть по заявлению в течение месяца.

В настоящее время аналогичная схема действует для граждан — физических лиц, которые уплачивают имущественные налоги и НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом. В прошлом году такой формой уплаты воспользовались 110 тысяч россиян, что на 500% больше, чем в 2019 году.

Отмечается, что услуга единого платежа рассчитана в первую очередь на небольшие компании и ИП, для которых с её введением уплата налога станет простым и прозрачным механизмом. От них будет требоваться только проверять наличие старых долгов при пополнении авансового кошелька.

Как сообщал NEWS.ru, предприниматели на юге России больше коллег из других регионов довольны условиями ведения бизнеса. Они устраивают 79,2% опрошенных бизнесменов в ЮФО. Всего опросили 800 владельцев собственного бизнеса в возрасте от 18 до 60 лет из всех регионов страны.