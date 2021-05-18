Производители предупредили о возможном дефиците мороженого

https://static.news.ru/photo/70b87af8-b881-11eb-86fc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 40% российских производителей мороженого не успевают начать обязательную маркировку продукции с 1 июня. Из-за сложностей с поставкой и монтажом оборудования они опасаются остановки производства и дефицита продукции, сообщает «Коммерсант».

Полностью готовы к маркировке с 1 июня 62% производителей мороженого, для 30% есть риск задержки на одну — три недели, остальные не выходят на связь, — сообщил представитель оператора системы маркировки «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ).

По словам заместителя гендиректора Союза мороженщиков РФ Натальи Уткиной, маркировка мороженого осложняется тем, что это первый подобный опыт в мире, а ассортимент у российских производителей очень широкий. Она пояснила, что оборудование по изготовлению и нанесению марок — импортное и между собой никак не связано, поэтому в каждом случае необходима настройка, а иногда и перестройка линий.

С проблемой, в частности, столкнулись в компании Unilever (бренды «Магнат», «Золотой стандарт»), которая занимает до 10% рынка мороженого в России. О неготовности заявили и в «Чистой линии», на которую приходится 4% рынка.

При этом в ЦРПТ и Минсельхозе проблем с дефицитом и ростом цен на продукцию не ожидают, полагая, что производители уже сформировали необходимые запасы.

Ранее сообщалось, что в I квартале российские производители мороженого в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили экспорт своей продукции в США. Всего за три месяца в Соединённые Штаты ушло на экспорт 1,9 тысячи тонн российского мороженого общей стоимостью $4,7 млн. Также в число крупнейших импортёров российского мороженого входят Казахстан, Монголия и Украина. Кроме того, мороженое из России активно закупают Азербайджан, Армения, Болгария, Германия, Грузия и Израиль. В общей сложности за первые три месяца текущего года из России было поставлено в другие страны 5,6 тысячи тонн мороженого на сумму $14 млн.