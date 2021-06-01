Россиян предупредили о росте цен на корма для домашних питомцев

https://static.news.ru/photo/1f1e240e-c2db-11eb-a8ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые требования к оформлению упаковки кормов для животных, которые введут в России в июне, могут привести к подорожанию этих товаров. Об этом крупнейшие производители кормов сообщили вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, передаёт «Коммерсант».

В настоящее время эта категория товаров маркируется знаком РСТ (знак соответствия требованиям российских стандартов). С 21 июня по приказу Минпромторга РФ на упаковке должен использоваться знак СТР. А до 2023 года будет принят регламент ЕАЭС, в связи с чем на упаковке должен появиться знак ЕАС.

В результате производителям грозит необходимость полной смены упаковки два раза за четыре года, что приведёт к затратам, потерям продаж и списаниям, — говорится в письме.

Производители предупредили, что списание уже произведённой упаковки грозит потерей более 550 млн рублей, а выпуск новой дважды обойдётся ещё в 530 млн. Наносить наклейки сложно технически, поэтому этот процесс потребует 1,8 млрд рублей дополнительных расходов. Исполнительный директор ассоциации Фёдор Борисов предупредил, что все эти издержки непременно «скажутся на ценах».

Кроме того, с аналогичными проблемами могут столкнуться производители средств для стирки, гигиенических товаров и дезинфицирующих средств. Представители бизнеса считают необходимым отсрочить вступление в силу этих изменений ещё на 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что рост стоимости на полимерные упаковочные материалы в России за год составил порядка 70–80%. Производители молока, напитков и хлеба предупредили, что у компаний есть риски повысить через полтора-два месяца цены на стоимость этой продукции. Они уже обращались в Минэкономразвития с просьбой принять меры по регулированию цен на первичные полимеры. Это сырьё для производства пластиковой, полиэтиленовой упаковки, пластиковых бутылок и другой тары.