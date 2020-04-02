Предприятия моногородов РФ переходят на выпуск масок и антисептиков

https://static.news.ru/photo/6d4d01ee-749a-11ea-8301-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Производственные предприятия российских моногородов перепрофилируются на производство средств индивидуальной защиты в период кризиса и пандемии.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Танеко» в Нижнекамске начнёт выпускать спиртовые санитайзеры, которые будут бесплатно отдавать соцслужбам в регионах присутствия «Татнефти». В Нижнем Тагиле антисептики начали производить в самих аптеках, передаёт ТАСС.

Предприятия в моногородах быстро перестраиваются в условиях кризиса. Мы уже знаем, что часть из них запустила производство защитных масок и дезинфицирующих средств. Это не просто возможность для бизнеса обеспечить непрерывную работу, это помощь по борьбе с инфекцией для всего города и региона, — рассказала гендиректор Фонда развития моногородов Ирина Макиева

Также швейная фабрика в Верхней Пышме, несколько десятилетий шившая униформу для персонала гостиниц, ресторанов и магазинов перепрофилировалась на производство защитных масок многократного использования, заказы на которые поступают от местных предпринимателей. Похожая ситуация сложилась и на фабрике по производству нетканого полотна в Вязниках Владимирской области.

Как писал NEWS.ru ранее, в колониях России производят девять видов средств, которые используют для дезинфекции кожных покровов и помещений. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).