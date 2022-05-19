«Киномакс» закрыл 12% кинозалов Глава сети «Киномакс» сообщил о закрытии 30 кинозалов и двух кинотеатров

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сеть «Киномакс» с начала военной операции на Украине вынужденно закрыла 30 кинозалов и два кинотеатра, заявил ее гендиректор Дмитрий Нартов Forbes. Он добавил, что выручка сети за апрель и неполный май упала на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Мы в будни закрываем целым крылом кинотеатры, потому что людей нет, посещаемость в будни составляет 3% [от вместимости залов]. <...> Мы падаем, и дна не видно, — приводит издание его слова.

В числе закрытых, по словам Нартова, оказались все 10 залов «Киномакса» для трансляции фильмов в формате IMAX. Он также сообщил, что сеть не продлила контракт с aрендодателем в Краснодаре и закрыла там восемь залов, а в Ижевске и Челябинске передала суммарно восемь залов в управление торговым центрам, в которых расположены кинотеатры.

Ранее киностудии Sony и Warner Bros., Walt Disney Company и Universal в ответ на спецоперацию России на Украине решили уйти с российского рынка и приостановить кинотеатральный прокат своих релизов и деятельность на территории страны.

Руководства киносетей в коллективном обращении к правительству в апреле выступили с рядом просьб. Среди них снижение ставки страховых взносов с зарплаты сотрудников киноотрасли до 7,6%, освобождение от уплаты НДС на виды деятельности, сопутствующие основной деятельности кинотеатров, таких как общепит, рекламные услуги и субаренда.

По оценкам экспертов, падение выручки российских видеосервисов в 2022 году приблизится к 50%. Новинки голливудского и европейского видеоконтента станут недоступны российским пользователям.