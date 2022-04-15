Попавший под санкции Евтушенков покинул совет директоров АФК «Система»

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Оказавшийся под санкциями Великобритании основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков покинул пост председателя совета директоров компании и вышел из его состава, сообщила пресс-служба компании. Исполняющей обязанности председателя совета директоров избрана Анна Белова, которая до этого занимала должность зампреда совета директоров.

Владимир Петрович Евтушенков вышел из состава совета директоров корпорации по собственному желанию, — указывается в сообщении.

Власти Великобритании ввели санкции против Евтушенкова из-за событий на Украине13 апреля. Под ограничительные меры Соединённого Королевства также попали президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, бывший глава РЖД Владимир Якунин, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, владелец РБК Григорий Берёзкин, а также сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид.

В этот же день Евтушенков передал 10% акций АФК «Система» сыну Феликсу Евтушенкову. В результате сделки доля Феликса Евтушенкова, занимающего пост старшего управляющего партнёра, в уставном капитале АФК составила 15,2%, Владимира Евтушенкова — 49,2%.

Согласно данным из открытых источников, российская инвестиционная компания АФК «Система» была основана в 1993 году. Среди её активов — оператор МТС, лесопромышленный холдинг Segezha Group, агрохолдинг «Степь», а также крупнейшая в России частная сеть лечебно-профилактических учреждений «Медси».