Polymetal рассмотрит продажу российских активов

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

Компания Polymetal, которая занимается производством первичного серебра, а также является вторым крупнейшим производителем золота в России, думает о продаже своих активов в стране. Как говорится в сообщении компании, опубликованном на Лондонской фондовой бирже, если Polymetal удастся закрыть сделку, она сосредоточится на работе в Казахстане, пишет ТАСС.

В случае завершения потенциальная сделка приведёт к тому, что компания сосредоточится в первую очередь на своей деятельности в Казахстане, где в настоящее время добывается более 500 тысяч унций золота в год, а выручка в 2021 году составила 984 млн долларов, — сказано в сообщении.

Вероятную продажу активов будет готовить спецкомитет директоров, созданный для этого по поручению руководства Polymetal. С состав комитета вошли независимые неисполнительные директора компании. Также сделка позволит снизить риск текущей деятельности компании в Казахстане. Но пока руководство не уверено, что она вообще состоится.

Компания Boeing столкнулась со сложностями после ухода из России. Она прогнозирует падение спроса на свою продукцию в ближайшие десятилетия из-за снижения темпов роста мировой экономики и неопределенности в поставках реактивных самолетов в Россию. Отмечается, что в связи с этим корпорация снизила планируемые результаты по пассажиропотоку и поставкам.