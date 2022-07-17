Bloomberg: компания Boeing столкнулась со сложностями после ухода из России

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Американская компания The Boeing Company (Boeing Co.) прогнозирует падение спроса на свою продукцию в ближайшие десятилетия из-за снижения темпов роста мировой экономики и неопределенности в поставках реактивных самолетов в Россию, передает Bloomberg. Отмечается, что в связи с этим корпорация снизила планируемые результаты по пассажиропотоку и поставок.

Производители передадут заказчикам 41 170 новых самолетов до 2041 года, прогнозирует Boeing в своем последнем долгосрочном прогнозе для коммерческого рынка. Это будет означать более медленные темпы, чем год назад, когда производитель самолетов заявил, что за 20-летний период до 2040 года будет поставлено 43 610 самолетов. Boeing также снизил свой прогноз годового роста пассажиропотока до 3,8% с 4%, — говорится в публикации.

Вице-президент Boeing по коммерческому маркетингу Даррен Халст признал, что уход компании из России скажется на планах корпорации. Кроме того, он исключил любые потенциальные поставки покупателям в РФ, «которая фактически закрыта от мирового аэрокосмического рынка из-за масштабных санкций, введенных США и другими странами».

Тем не менее, по словам Халста, спрос на грузовые самолеты остается высоким. В связи с этим, как он указал, Boeing ожидает, что сможет стабильно продавать воздушные суда в течение следующего десятилетия, поскольку авиакомпании расширяют свой парк после коронавируса.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов сообщил, что запасов самолетной техники России хватит на три-четыре года. Он призвал заранее продумать план действий при истощении запасов.