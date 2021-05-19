Подсчитаны масштабы «жадности» производителей и продавцов еды в России

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В прошлом году в сфере агропереработки доходы от реализации выросли на 11%, а прибыли от продаж — на 20%. Только весной-летом 2020 года на фоне потребительской обеспокоенности сельхозпроизводители заработали не менее 11 млрд рублей дополнительной чистой прибыли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование РЭУ им. Плеханова, в котором подсчитаны масштабы «жадности» производителей в России.

По итогам работы в 2020 году рентабельность активов производителей продуктов питания в РФ практически в два раза превысила среднероссийское значение рентабельности активов в промышленности, — сообщила доцент кафедры экономической статистики РЭУ Ольга Лебединская.

Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями увеличилась на 1,5%. Из-за ажиотажного спроса агросектор в разгар кризиса чувствовал себя более чем уверенно, в некоторых организациях продажи выросли вдвое.

Рентабельность активов в сфере торговли в прошлом году практически в два раза превысила среднероссийский показатель. Доходы ретейлеров выросли за год на 41%, прибыль от продаж — в полтора раза.

Особенно показательна была динамика в производстве растительного масла и сахара. Так, выручка 124 российских производителей сахара за прошлый год увеличилась на 8%, рентабельность продаж с отрицательной (-30,2%) выросла до +15%, чистая прибыль с продаж удвоилась (111,6%). Выручка 24 компаний-производителей растительного масла выросла на 29%, а их чистая прибыль увеличилась на беспрецедентные 196%.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что правительству России нужно заботиться о доходах населения, а не о жадности торговых сетей или производителей. Он напомнил, что задача бизнеса — получение прибыли, а вот государство должно думать о том, чтобы у людей хватало денег на продукты. Такая реакция последовала на обвинения премьер-министра России Михаила Мишустина, который во время своего выступления перед Госдумой заявил, что рост цен на продукты связан с безудержными аппетитами ретейлеров.

Корбут считает, что на рост цен повлияли издержки производства, курс рубля, увеличение цен на металл и другие ресурсы. Он также посоветовал властям бороться с жадностью путём развития конкуренции и повышения доходов населения.