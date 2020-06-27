«Подражатель»: Илон Маск снова поддел главу Amazon Безоса

https://static.news.ru/photo/eb23b536-b810-11ea-82b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал богатейшего человека мира, владельца Amazon Джеффа Безщса подражателем, узнав что тот купил стартап по производству беспилотных машин.

Джефф Безос подражатель. Ха-ха, — написал Маск в своём микроблоге, поделившись ссылкой на сообщение о покупке.

Amazon приобрела стартап Zoox за $1,2 млрд, это крупнейшая инвестиция компании в сектор автономного транспорта. Компания Безоса намерена работать с Zoox над созданием парка самоходных такси, конкурируя с Waymo от Alphabet, сообщил инсайдер, знакомый с условиями сделки, передаёт FT. Аналитики отрасли предполагают, что стартап также может заняться производством автономного транспорта для доставки товаров.

Уточняется, что Amazon купила Zoox с очень значительной скидкой — в 2018 году стартап оценивался в $3,2 млрд. В отличие от своих конкурентов, стратегия Zoox не предусматривает адаптацию существующих автомобилей с технологией самостоятельного вождения. Вместо этого он разрабатывает специальное транспортное средство без рулевого колеса, которое может двигаться в любом направлении.

В мае 2020 года аналитики Morgan Stanley заявили, что потенциал Amazon по созданию «более эффективной сети долгосрочных поставок» с технологией Zoox может сэкономить компании $20 млрд в год.

Эта сделка станет вторым по величине приобретением Amazon после покупки в 2009 году интернет-магазина обуви Zappos за $1,2 млрд долларов. Cамой крупной сделкой Amazon стало приобретение американской сети супермаркетов Whole Foods в 2017 году за $13,7 млрд.

Маск возглавляет компанию Tesla, которая выпускает электрокары с системой электронного помощника водителя. Бизнесмен уже называл Безоса подражателем, когда конкурирующая со SpaceX в борьбе за коммерческие космические запуски компания Безоса Blue Origin LLC сообщила о планах создать спутниковую группировку для обеспечения интернет-связи, когда SpaceX уже работала над похожим проектом Starlink.

Amazon — крупнейшая в мире корпорация, занимающаяся продажей товаров и услуг через Интернет, основана в 1994 году, на данный момент её капитализация составляет $1,34 трлн, состояние Безоса оценивается более чем в $161 млрд.

Как писал NEWS.ru ранее, предприниматель Илон Маск заявил, считает компанию Amazon монополистом. Он уверен, что её следует разделить.