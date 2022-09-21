Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился почти на 12%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Общий пассажиропоток авиакомпаний за период с января по август 2022 года снизился на 12%, а аэропорт Домодедово потерял почти пятую часть пассажиров за восемь месяцев этого года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли и в Министерстве транспорта. Эксперты отмечают снижение пассажиропотока с уходом крупных перевозчиков из Домодедово а аэропорт Шереметьево, который больше всех пострадал в пандемию.

В Домодедово пассажиропоток за январь — август 2022 года снизился на 17% до 13,7 млн пассажиров (чем за аналогичный период в 2019 году), во Внуково он снизился на 7% до 10,9 млн пассажиров за тот же период, а в Шереметьево отмечается потеря трафика почти на 40%.

В Домодедово и Шереметьево от комментариев «Коммерсанту» отказались.

Ранее в Сети появились кадры огромной очереди у окна «Розыск багажа» в аэропорту Домодедово. Предположительно, она возникла из-за того, что на трех рейсах компании Turkish Airlines не отправили вещи пассажиров.

Накануне стало известно, что Росавиация продлила ограничение полетов в 11 российских аэропортов до 28 сентября, говорится на сайте организации. Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты страны работают штатно.