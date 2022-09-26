Падение давления зафиксировали на обеих ветках «Северного потока» Nord Stream AG: падение давления зафиксировано на обеих нитках «Северного потока»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Падение давления произошло на обеих нитках газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора Nord Stream AG. По данным компании, инцидент произошел вечером 26 сентября, причины происшествия в настоящее время выясняются.

Сегодня вечером диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода. Причины выясняются, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на одной из ниток трубопровода «Северного потока — 2» в ночь на 26 сентября внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.