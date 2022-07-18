«Открывать бизнес просто опасно»: ретейлер посоветовал покупать франшизы Ретейлер Потапенко: начинать бизнес в России опасно, для старта лучше выбрать франшизу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начинать бизнес в России сейчас опасно, для старта лучше выбрать франшизу, рассказал ретейлер Дмитрий Потапенко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Государственная же помощь бизнесу, по его мнению, оставляет желать лучшего, за гранты потом придется отчитываться.

Открывать бизнес просто опасно, потому что никто не понимает, как будет развиваться рынок. 24 февраля перевернуло на 180 градусов весь мир, не только рынок. Если вы решили нырять в этот океан, надо отталкиваться в первую очередь от понимания клиентских предпочтений. <...> Плюс, если вы что-то решили делать в онлайне или офлайне, лучше взять франшизу, — сказал Потапенко.

В свою очередь научный руководитель кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ Риорита Колосова порекомендовала начинающим предпринимателям обращать внимание на сферы с господдержкой и те, где необходимо импортозамещение.

В мае экс-омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова перечислила ряд срочно необходимых мер помощи бизнесу. Она призвала как можно быстрее изменить налоговую систему, чтобы та не отнимала последние деньги, а стимулировала развитие. Также, по её мнению, следует запретить блокировки счетов, любые инициативы государства за счёт бизнеса и разобраться с проверками.