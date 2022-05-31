Омбудсмен перечислила меры срочной помощи бизнесу Омбудсмен Татулова перечислила меры срочной помощи бизнесу

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Малому и среднему предпринимательству (МСП) в России нужна помощь и есть ряд срочно необходимых мер, сообщила общественный омбудсмен по защите МСП Анастасия Татулова. В колонке для журнала «Компания» она отметила, что из 6 млн предприятий реальным производством сейчас занимаются 300 тысяч, потому что оно невыгодно.

Татулова призвала как можно быстрее изменить налоговую систему, чтобы та не отнимала последние деньги, а стимулировала развитие. Также, по её мнению, следует запретить блокировки счетов, любые инициативы государства за счёт бизнеса и разобраться с проверками.

Проблему с проверками устранить не косметически, а навсегда. <...> Взятки и штрафы являются постоянной статьёй расходов для предпринимателей. Проще дать взятку, потому что размеры штрафов несопоставимы с нарушениями и вообще несопоставимы с рентабельностью. Причины их выписать — многочисленные. Требований, которые предъявляют бизнесу различные ведомства, тысячи. Никто не знает их полный перечень, включая самих проверяющих, — пишет омбудсмен.

Пока же всё перечисленное будет претворяться в жизнь, производителям следует гарантировать безопасность: объявить налоговую и административную амнистию, закрыть дела, а за ошибки ограничиться предупреждениями. По мнению Татуловой, сейчас нельзя терять ни одно предприятие, которых «и так крохи».

6 апреля уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов сообщил о том, как санкции повлияли на российский бизнес, согласно опросу предпринимателей. Ограничения затронули 84,1% опрошенных предпринимателей: 1,6% закрыли свой бизнес, 13,5% приостановили работу, 69% заявили, что продолжают работать, но адаптироваться к новым условиям ещё не успели.