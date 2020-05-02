Операторы фитнес-индустрии назвали условия открытия спортклубов

https://static.news.ru/photo/25b98fa4-8c3d-11ea-a5bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские фитнес-клубы готовы принять дополнительные меры безопасности для открытия спортивных центров и клубов, закрытых на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в письме, которое операторы фитнес-центров направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В документе они перечислили те предписания, которые Роспотребнадзор вынес им ещё до закрытия. Ради открытия центров операторы готовы обеспечить соблюдение дистанции в 1,5 м между участниками тренировок, а также нанесение специальной разметки. Абонементы людей из группы риска предлагается заморозить.

По словам операторов, это не сможет уменьшить финансовые потери клубов, но позволит удержаться на плаву до окончания пандемии. Ещё одной мерой может стать требование справки о состоянии здоровья клиентов, передаёт РБК.

При этом операторы отмечают, что если ограничения их работы будут ещё более жёсткими, то им вряд ли удастся сохранить действующие контракты. В качестве таких мер они называют ограничение количества посещений спортцентров и сохранение запрета на использование бассейна.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне стали в шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине. За последние две недели спрос на спортивные товары вырос более чем на 60%. Пик пришёлся на 28 марта.