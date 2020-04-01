Спрос россиян на гантели вырос в шесть раз из-за самоизоляции

Россияне стали в шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине.
За последние две недели спрос на спортивные товары вырос более чем на 60%. Пик пришёлся на прошедшую субботу, 28 марта, говорится в исследовании маркетплейса «Беру».
Средний чек на категорию спортивных товаров за последние две недели не превысил 3000 рублей, — сообщается в исследовании.
Чаще всего россияне заказывали гантели, грифы и диски. С 14 по 28 марта спрос на эти товары вырос почти в шесть раз, средний чек составил не более 2300 рублей. Также россияне стали покупать кистевые тренажёры и фитнес-резинки.
Пользователи сервиса Avito на 38% больше чем раньше стали покупать гантели и штанги, также стали популярны коврики для йоги и домашние кардиотренажёры.
Недавно закрылись все фитнесс-клубы, и это вызвало первую волну спроса на домашние тренажёры и спортинвентарь, вторая волна спроса пришла с режимом самоизоляции, когда люди, практикующие бег и прочий спорт на открытом воздухе, временно потеряли такую возможность, — рассказал журналистам управляющий директор вертикали «Товары и услуги» на Avito Алексей Куракин.
Эксперты «Беру» зафиксировали большой спрос на ролики для пресса, товары для занятия йогой, скакалки и степ-платформы. Среди тренажёров самыми популярными стали механическая беговая дорожка и портативный велотренажёр,
NEWS.ru писал, что врач-диетолог рассказала, что во время самоизоляции нужно сбалансировано питаться. Еда должна содержать углеводы, белки и жиры.
Режим самоизоляции был введён в Москве, Подмосковье и ещё в 24 российских регионах. Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена выходной с сохранением заработной платы, согласно указу президента России Владимира Путина.
Всего в России зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, скончались 24 человека, 190 были выписаны из больниц. В Москве коронавирус диагностирован у 1880 человек.
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