Спрос россиян на гантели вырос в шесть раз из-за самоизоляции

https://static.news.ru/photo/0cfc408a-7426-11ea-9875-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Россияне стали в шесть раз чаще покупать гантели и коврики для фитнеса, находясь на карантине.

За последние две недели спрос на спортивные товары вырос более чем на 60%. Пик пришёлся на прошедшую субботу, 28 марта, говорится в исследовании маркетплейса «Беру».

Средний чек на категорию спортивных товаров за последние две недели не превысил 3000 рублей, — сообщается в исследовании.

Чаще всего россияне заказывали гантели, грифы и диски. С 14 по 28 марта спрос на эти товары вырос почти в шесть раз, средний чек составил не более 2300 рублей. Также россияне стали покупать кистевые тренажёры и фитнес-резинки.

Пользователи сервиса Avito на 38% больше чем раньше стали покупать гантели и штанги, также стали популярны коврики для йоги и домашние кардиотренажёры.

Недавно закрылись все фитнесс-клубы, и это вызвало первую волну спроса на домашние тренажёры и спортинвентарь, вторая волна спроса пришла с режимом самоизоляции, когда люди, практикующие бег и прочий спорт на открытом воздухе, временно потеряли такую возможность, — рассказал журналистам управляющий директор вертикали «Товары и услуги» на Avito Алексей Куракин.

Эксперты «Беру» зафиксировали большой спрос на ролики для пресса, товары для занятия йогой, скакалки и степ-платформы. Среди тренажёров самыми популярными стали механическая беговая дорожка и портативный велотренажёр, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что врач-диетолог рассказала, что во время самоизоляции нужно сбалансировано питаться. Еда должна содержать углеводы, белки и жиры.

Режим самоизоляции был введён в Москве, Подмосковье и ещё в 24 российских регионах. Неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена выходной с сохранением заработной платы, согласно указу президента России Владимира Путина.

Всего в России зафиксировано 2777 случаев коронавирусной инфекции, скончались 24 человека, 190 были выписаны из больниц. В Москве коронавирус диагностирован у 1880 человек.