Олигарх ответил анекдотом на обвинение металлургов в «нахлобучивании»

https://static.news.ru/photo/ebeeb49a-c433-11eb-ae20-96000091f725_660.jpgВладимир ЛисинФото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), президент ассоциации «Русская сталь» Владимир Лисин рассказал РБК анекдот, комментируя слова первого вице-премьера Андрея Белоусова, который обвинил металлургов в «нахлобучивании» государства на 100 млрд рублей.
Заканчивается парад на Красной площади. Диктор объявляет: «А сейчас на брусчатку выходит...» и замолкает. В полной тишине выходят люди в серых костюмах и молча идут по площади. Президент спрашивает: «Что это?» Сопровождающий говорит: «Это оружие страшной разрушительной силы, нам оно досталось от Советского Союза. Это бывшие работники Госплана», — рассказал Лисин.
Российский олигарх раскритиковал позицию властей, которые придумывают механизм, как забрать доходы или «сверхдоходы от коронавирусного года».
Когда рынок растёт, это забрать, а когда рынок падает, а вчера спланировали более высокие цены, то экономию никто не отдаёт! А если на госстройки заключены контракты под ключ, так это риск не государства, а подрядчика. Вот и получается, что сначала криво планировали, а потом ищем волшебную таблетку, — отметил Лисин.
Ранее вице-премьер Андрей Белоусов обвинил металлургические компании в том, что на фоне пандемии коронавируса они «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Увеличение их доходов произошло за счёт роста цен на внутреннем и мировом рынках. Как считает чиновник, производители должны вернуть эти деньги в бюджет. В свою очередь представители отрасли отчитались о почти двукратном росте налоговых отчислений в I полугодии 2021 года и сочли предложение зампреда правительства возвратом к Госплану.