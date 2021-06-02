Олигарх ответил анекдотом на обвинение металлургов в «нахлобучивании»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Мария Кузнецова NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Гранты с прямым финансированием для открытия бизнеса в России («раздача слонов») оказались неэффективными. Об этом заявила ТАСС замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. По её словам, желание открыть бизнес возникает из опыта, усвоенных уроков и полученных компетенций.

Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела, — сообщила Илюшникова. Она также отметила, что с течением времени Минэкономразвития отказалось от сегментированной поддержки...