Общее состояние самых богатых бизнесменов РФ упало на $40 млрд в 2019 году

https://static.news.ru/photo/d90938b8-7fc5-11ea-b621-fa163e074e61_660.jpg Владимир Потанин и Эльвира Набиуллина Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

По итогам прошлого года совокупное состояние богатейших людей страны уменьшилось на $40 млрд и составило $456 млрд. Такие данные приводит журнал Forbes в своём рейтинге.

В список попали 200 предпринимателей России, а 102 из них при этом являются миллиардерами.

Самым богатым бизнесменом по итогам 2019 года стал глава и бенефициар горно-металлургической компании «Норникель» Владимир Потанин. Его состояние оценивается в $19,7 млрд.

На втором месте — председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием $18,1 млрд.

Третьим богатейшим предпринимателем в РФ стал глава «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние оценивается в $17,1 млрд.

В пятёрку самых состоятельных персон из сферы бизнеса попали также основной акционер «Силовых машин» Алексей Мордашов вместе с семьёй. Их состояние составило $16,8 млрд. Вагит Алекперов, возглавляющий «Лукойл» в 2019 году располагал $15,2 млрд.

Места с 6 по 10 достались предпринимателю Геннадию Тимченко с состоянием в $14,4 млрд, главе USM Holdings Алишеру Усманову, который располагает $13,7 млрд.

За ними следует основатель Альфа-банка и глава LetterOne Михаил Фридман. Его состояние по итогам прошлого года оценивается в $13 млрд.

Бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко занял восьмое место со своими $12,5 млрд, а вот предприниматель Роман Абрамович с состоянием $11,3 млрд на этот раз замкнул десятку.

При этом минимальное состояние, которое составители рейтинга олигархов рассматривали для списка начиналось от $400 млн.

Как писал NEWS.ru, ранее Forbes назвал десять российских миллиардеров с самыми большими доходами.