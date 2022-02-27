Норвежская Equinor заявила о прекращении инвестиций в Россию

От планируемых ранее инвестиций в России отказалась норвежская нефтегазовая группа Equinor, она также начнёт процедуры по выходу из совместных предприятий, сообщается в пресс-релизе компании.

Совет директоров Equinor принял решение прекратить новые инвестиции в Россию и начать процесс выхода из российских совместных предприятий Equinor, - говорится в сообщении.

Ранее Норвегия присоединится к новым санкциям против России, сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Также он объявил о поставке военного оборудования Украине. Он также отметил, что его страна обычно такого не делает в отношении стран, находящихся в состоянии войны.

Новый пакет санкций против России был одобрен накануне, 27 февраля. Все страны «Большой семёрки» (G7), включая Японию, поддержали наиболее тяжёлые санкции против России. Они включают в себя ограничения на операции ЦБ РФ и отключение ряда российских банков от системы платёжных сообщений SWIFT.

26 февраля стало известно, что продукты Mastercard, которые были выпущены банками ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, прекращают функционировать за границей, однако картами можно будет пользоваться внутри России.