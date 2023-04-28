«Норникель» может оставить акционеров без дивидендов Совет директоров «Норникеля» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Совет директоров «Норильского никеля» «большинством» членов совета рекомендовал собранию акционеров не платить дивиденды по итогам 2022 года, пишет РБК. Финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев рассказал изданию, что решение вызвано «экстраординарными обстоятельствами». Отмечается, что единственный раз, когда компания не платила дивиденды, было в 2008 году из-за мирового финансового кризиса.

Впервые за много лет менеджмент «Норникеля» предложил совету директоров не выплачивать дивиденды. Это сложное решение, которое вызвано экстраординарными обстоятельствами, — сказал Малышев.

По его словам, «внешняя среда» привела к ухудшению финансового состояния компании, которая оказалась в условиях высокой степени неопределенности. Он пояснил, что свободный денежный поток сократился в десять раз — до $437 млн, а чистый долг вырос в два раза — до $9,8 млрд.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдательный совет банка рекомендовал держателям ценных бумаг выплатить дивиденды в размере 565 млрд рублей. По его словам, акции будут проданы по 25 рублей за штуку. При этом он подчеркнул, что менее чем за полгода стоимость акций возросла на 70%.