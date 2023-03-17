Акционеры российского банка могут получить рекордные дивиденды Греф: акционеры Сбербанка могут получить дивиденды на 565 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководитель Сбербанка Герман Греф сообщил, что наблюдательный совет банка рекомендовал держателям ценных бумаг выплатить дивиденды в размере 565 млрд рублей. По его словам, акции будут проданы по 25 рублей за штуку. При этом он подчеркнул, что менее чем за полгода стоимость акций возросла на 70%, передает «Коммерсант».

Это 25 рублей на одну акцию и доходность около 15% годовых, исходя из цены акций «Сбера» в последние дни. При этом отмечу, что за минувшие пять месяцев акции «Сбера» прибавили в цене более 70%. Те инвесторы, которые поверили в нас в самый сложный период, с весны до осени 2022 года, получат максимально высокую доходность на свои вложения, — сказал Греф.

По его словам, сейчас около 1,5 млн граждан России продолжают оставаться частными инвесторами Сбербанка. Греф поблагодарил их за доверие и поддержку.

Тем временем на фоне сообщений от главы Сбербанка стоимость обыкновенных акций компаний на МосБирже выросла на 8,3%, до 190,06 рублей за штуку. Привилегированные ценные бумаги выросли в цене на 7,5%, до 187 рублей за штуку.

Ранее Министерство финансов США исключило из санкционных списков ряд дочерних структур Сбербанка. Всего из-под рестрикций вывели четыре организации — все они зарегистрированы в Казахстане. Кроме того, из санкционного списка исключили бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка Тексакабанк. На фоне этого сообщения акции Сбербанка продемонстрировали рост.