Минфин США снял рестрикции с некоторых «дочек» Сбербанка

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Министерство финансов США

Министерство финансов США сообщило, что исключило из санкционных списков ряд дочерних структур Сбербанка. ТАСС со ссылкой на обновленный перечень сообщает, что из-под рестрикций вывели четыре организации — все они зарегистрированы в Казахстане.

Кроме того, из санкционного списка исключили бывшую казахстанскую «дочку» Сбербанка «Тексакабанк». На фоне этого сообщения акции Сбербанка продемонстрировали рост.

В начале февраля 2023 года Вашингтон снял санкции с экс-дочки «Сбера», которая находится в Казахстане. Решение было принято в связи с тем, что организация перестала принадлежать компании и перешла во владение холдинга «Байтерек».

6 апреля 2022 года под ограничения попали «СберСтрахование», «Расчётные решения», «Деловая среда», «Сбербанк Лизинг», НПФ «Сбербанка», «СберТех», «Юmoney», Sberbank CIB, «СберИнвестиции» и другие.

В конце февраля Министерство финансов США сообщило, что под американскими санкциями оказалось более 80% российского банковского сектора. Под ограничениями оказалось около 2,4 тысячи физических и юридических лиц с начала военной операции на Украине.