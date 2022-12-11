Названы сроки возвращения иностранных компаний в Россию Экономист Гинько допустил возвращение ушедших из России брендов в течение пяти лет

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Экономист Владислав Гинько рассказал URA.RU, что многие ушедшие из России иностранные компании могут вернуться в течение пяти лет и выкупить у российского менеджмента бывшие предприятия. Эксперт добавил, что такая возможность прописана во многих договорах. Он добавил, что сумма, которую компания может отдать, чтобы вернуть активы, может быть символической.

Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить свои активы за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая, — сказал Гинько.

Он при этом добавил, что все эти вопросы решаются в индивидуальном порядке. По его словам, многие компании недовольны тем, что им пришлось покинуть российский рынок.

Ранее сообщалось, что IKEA объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии в начале марта. Компания остановила импорт и экспорт, все производство в РФ, а также продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Главный исполнительный директор Ingka Group, управляющей магазинами IKEA, Йеспер Бродин заявил, что руководство компании уволило порядка 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России. Он назвал текущий год «бросающим вызов» сети.