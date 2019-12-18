Компании за невыполнение требований органов госконтроля будут вынуждены платить в несколько раз больше. Согласно новой редакции КоАП, первое нарушение обойдётся юрлицам в 200–500 тысяч рублей, а за повторное придётся отдать уже 1–2 млн. Готов ли к этому бизнес — в материале NEWS.ru.

Нарушения, связанные, например, с проверками Федеральной налоговой службы и Роспотребнадзора, будут упоминаться в статье «Административные правонарушения в области государственного надзора и муниципального контроля», сообщает РБК. Кроме того, добавятся штрафы для...