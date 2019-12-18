Малому бизнесу в Москве доступен ряд систем налогообложения: общая, упрощённая, патентная, а также система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей и налог на профессиональный доход. Каждый из представленных режимов имеет свои преимущества и ограничения.
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
Пресс-служба Департамента экономической политики и развития Москвы
NEWS.ru совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы предлагают ознакомиться с особенностями налогообложения и критериями, установленными в отношении доступных налоговых режимов.
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