На российских маркетплейсах начали продавать контрафактные книги «Ведомости»: на маркетплейсах начали продавать контрафактные книги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние несколько месяцев в России значительно выросло количество контрафактных бумажных книг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Чаще всего их продают на маркетплейсах.

Так, по словам Новикова, издательство обнаружило на Wildberries более 200 карточек контрафактных книг, среди которых нелегальные бумажные копии романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза» и нон-фикшн-бестселлеров «Продавец обуви. История компании Nike» Фила Найта и «Думай медленно. Решай быстро» Даниэля Канемана.

Руководитель направления трейд-маркетинга издательской группы «Альпина» Светлана Колесникова также заявила, что издательство обнаружило на маркетплейсах контрафактные копии бестселлеров Максима Ильяхова. Представитель маркетплейса заявил, что в Wildberries активно борются с контрафактом книг.

Стоимость книг варьируется от 459 до 600 рублей, тогда как цены издателей составляют от 603 до 1482 рублей. Сами нелегальные издания отличаются невысоким качеством полиграфии, бумаги и дешевыми обложками. Такие книги в основном отпечатывают в Средней Азии и в региональных типографиях в России. Контрафакт, как правило, выявляют по жалобам читателей и по итогам контрольных закупок издательств с целью выявления фальсификата.

Юристы отмечают, что ответственность за распространение контрафактных книг может ложиться как на продавца, так и на маркетплейсы. Одним из решений проблемы могла бы стать проверка площадками производственно-логистической цепочки продавца на этапе размещения его продукции.

Ранее президент издательской группы «Эксмо-АСТ» заявил, что из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к следующему году составит 7%. Среди наиболее значимых «упущенных» контрактов называются новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и норвежца Ю Несбё, заменить которые тем или иным образом будет сложно.