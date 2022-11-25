Глава «Эксмо-АСТ» оценил потери от ухода книг Роулинг и Кинга из России Глава «Эксмо-АСТ»: «импортозаместить» книги Роулинг и Кинга не получится

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Из-за прекращения сотрудничества некоторых иностранных писателей с российскими книжными издательствами недополученная доля продаж новинок таких авторов к следующему году составит 7%, сообщил РБК президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Среди наиболее значимых «упущенных» контрактов называются новые проекты Джоан Роулинг, Стивена Кинга и норвежца Ю Несбё, заменить которые тем или иным образом будет сложно.

Как отмечается, после начала спецоперации на Украине о приостановке работы на российском книжном рынке заявили концерн Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster и международный оптовый продавец книг Gardners. Среди компаний, готовые продолжать работу в России, Новиков назвал Harper Collins, которая входит в пятерку крупнейших мировых англоязычных издательств. При этом заместить ушедших писателей российскими авторами едва ли получится.

В отличие от рынка пива или гречки, на книжном рынке читатель не покупает что-то, просто чтобы почитать. Если он хочет прочитать новый роман Стивена Кинга, он будет думать, где его найти, а не заменит его чтением Сергея Лукьяненко или Захара Прилепина, — объяснил Новиков.

Что касается других стран, то группа «Эксмо-АСТ» сейчас работает с китайскими авторами комиксов, рассчитанных на более динамичную и гибкую молодежную аудиторию.На массовую же популярность авторов из Индии и Турции рассчитывать не стоит: по словам Новикова, российский читатель просто не понимает специфики подобной литературы.

Ранее Стивен Кинг сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг на фоне российской спецоперации на Украине. Аналогичное заявление сделал канадский писатель Линвуд Баркли, отметивший, что потеря российского рынка — «небольшая жертва».