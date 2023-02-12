В космосе стало больше американских интернет-спутников Компания SpaceX запустила ракету-носитель с 55 спутниками сети Starlink

Фото: SpaceX/via Global Look Press

Falcon 9 доставил спутники SpaceX Starlink на орбиту

Американская ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с партией из 55 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия Starlink, говорится на сайте компании. Ракета была запущена с мыса Канаверал в штате Флорида в 00:10 (08:10 мск), при этом первая ступень Falcon 9 ранее уже девять раз была использована для других ракетных стартов.

Через девять минут после старта ракета в автоматическом режиме опустилась на плавучую платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Многократное применение ступеней ракет позволяет компании бизнесмена Илона Маска удешевлять стоимость вывода аппаратов на орбиту.

Starlink является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть доступна пользователям в 47 странах, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания большого количества аппаратов массой 260 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тысяч спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

Ранее SpaceX ограничила использование Украиной сети Starlink в управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула, что Starlink не предназначен «для превращения в оружие», управление БПЛА с помощью этой системы выходит за рамки соглашения.