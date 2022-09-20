«Молдовагаз» просрочила платеж «Газпрому» за поставки газа в сентябре

Фото: facebook.com/moldovagaz

Молдавско-российская энергетическая компания «Молдовагаз» просрочила авансовый платеж «Газпрому» за потребление энергоресурсов в сентябре, сообщили в пресс-службе предприятия. Уточняется, что дедлайн оплаты газовых поставок был назначен на 20 сентября. При этом, в компании заверили, что предприятие оплатило стоимость поставок природного газа в размере $41,71 млн.

Накануне внешнему поставщику был перечислен транш в размере $9,67 млн, а также дополнительно $2 млн в качестве авансовой оплаты за первую половину сентября. При этом суммарная цифра необходимого трансферта за указанный период составляет $35,89 млн, — сказано в сообщении.

В пресс-службе компании заверили, что «Молдовагаз» находится в контакте с «Газпромом» по вопросу оплаты аванса и сохранения бесперебойных поставок энергетических ресурсов.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что руководство страны опасается получить «двойной шок» по причине возможного прекращения поставок газа из России, а также «невероятно высоких» цен на энергоносители в Европе. В этой связи Кишинев начал подготовку ко всем возможным вариантам развития ситуации в стране, учитывая превышение годовой инфляции в 30% и намеченные на 1 октября переговоры с «Газпромом» о погашении долга.