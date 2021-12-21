Минимальную цену шампанского призвали поднять на 18%

В России призвали поднять цену шампанского на 18%, с таким предложением выступила Ассоциация производителей игристых вин. По мнению представителей отрасли, минимальную розничную цену надо повысить со 169 рублей за 0,75 литра до 199 рублей. Об этом сообщают «Известия».

Дело в том, что с 1 января повышается акциз на игристое, более того, уже увеличилась себестоимость продукции. Добросовестные производители не могут уложится в действующие минимумы по цене, изготавливая напитки с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина, — сказано в письме производителей, адресованное министру финансов Антону Силуанову.

При этом представители бизнеса привели свои расчёты по стоимости шампанского. На себестоимость продукции приходится 75,7 рубля. На прибыль предприятий ассоциация заложила 7,6 рубля за бутылку, еще 32,2 рубля на акциз с учётом его повышения с 1 января, плюс НДС — 23,2 рубля. В итоге получилась минимальная цена завода — 139 рублей. К этой сумме прибавили наценку оптовиков в почти 28 рублей и розницы — 33 рубля.

Ранее сообщалось, что зарубежные виноделы планируют поднять стоимость вина на 20–25% в следующем году, об этом рассказал исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин. По его словам, основной причиной стал плохой урожай винограда в Италии и Франции. Импортёры попытаются снизить рост до 10–15%.