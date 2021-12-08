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Цены на импортное вино в России вырастут на 25%

Стоимость импортного вина в России увеличится на 25% в 2022 году
02:59, 09 декабря 2021
Цены на импортное вино в России вырастут на 25% Фото: pixabay.com
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Зарубежные виноделы планируют поднять стоимость вина на 20–25% в следующем году, об этом рассказал исполнительный директор дистрибьютора алкоголя Fort Александр Липилин. По его словам, основной причиной стал плохой урожай винограда в Италии и Франции. Импортёры попытаются снизить рост до 10–15%. Об этом сообщает РБК.

В 2021 году мировой объём производства вина снизится на 4%, до 247,1–253,5 млн гектолитров. Объём производства вина в этом году можно считать крайне низким, он приблизится к исторически низкому уровню, отмеченному четыре года назад, — отмечает издание со ссылкой на данные Международной организации по виноградарству и виноделию.

Ещё одним фактором увеличения стоимости импортного вина производители называют подорожание комплектующих — пробок, капсул, а также винтовых колпачков и стеклотары.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что с 1 января будет пересмотрен алкогольный акциз, он вырастет на 4–5%. Он добавил: чтобы компенсировать возможные убытки, производители уже сейчас закладывают их в цены. Об этом сообщило агентство ПРАЙМ.

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