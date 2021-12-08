Цены на импортное вино в России вырастут на 25%

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Вакцина «Спутник V» является самой безопасной и эффективной вакциной в мире, об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он добавил, что исследование в Венгрии показало эффективность на уровне 98%. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

Самые последние данные показывают, что это самая лучшая, самая эффективная и безопасная вакцина в мире, — поделился Дмитриев. Он отметил, что люди, вакцинированные «Спутником V», защищены в 130 раз лучше...