Минфин приобрёл акции «Аэрофлота» на 40,9 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/68095852-0ec0-11eb-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство финансов России за счёт выделенных средств из ФНБ приобрело дополнительно выпущенные акции «Аэрофлота» на 40,9 млрд рублей.

Отмечается, что ведомство приобрело 682 млн выпущенных по допэмиссии ценных бумаг по цене около 60 руб. за акцию, пишет РБК.

Данные акции приобретены в порядке осуществления преимущественного права Российской Федерации как акционера ПАО «Аэрофлот», — сообщили в Минфине.

В начале октября авиакомпания «Аэрофлот» сообщила о планах по выпуску дополнительных акций для привлечения 80 млрд руб., которые помогли бы авиаперевозчику восстановиться после кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Отмечалось, что правительство РФ приобретёт пакет акций компаний, который позволит государству сохранить долю в «Аэрофлоте» в размере 51,17%.

Ранее NEWS.ru писал, что «Аэрофлот» официально объявил о начале дополнительной эмиссии акций.