Маск выпустил в продажу шорты в качестве шутки над инвесторами

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Маск готовит провокационный шаг. Шутка над инвесторами с помощью шорт (short) связана с тем, что трейдерами начали готовиться к обвалу акций компании и открывали короткие позиции (shorts).

Бизнесмен написал, что сайт компании просто «рухнул» после появления элемента одежды в продаже. Коллекция была ограниченной, каждый товар стоил $69,420.

В настоящее время на сайте компании, где можно было приобрести шорты, говорится , что в продаже новинки больше нет.