Маск выпустил в продажу шорты в качестве шутки над инвесторами

https://static.news.ru/photo/4bd359cc-bf96-11ea-9c7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tesla

Глава американской компании Tesla Илон Маск выпустил в продажу ограниченную коллекцию красных шорт в качестве шутки над трейдерами. Предприниматель сообщил о результатах продаж на своей официальной странице в Twitter.

Ранее агентство Bloomberg передавало, что Маск готовит провокационный шаг. Шутка над инвесторами с помощью шорт (short) связана с тем, что трейдерами начали готовиться к обвалу акций компании и открывали короткие позиции (shorts).

Бизнесмен написал, что сайт компании просто «рухнул» после появления элемента одежды в продаже. Коллекция была ограниченной, каждый товар стоил $69,420.

В настоящее время на сайте компании, где можно было приобрести шорты, говорится , что в продаже новинки больше нет.

Limited edition short shorts now available at https://t.co/5EmNcTBvJv — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

2 июля стало известно, что Tesla стала самой ценной автомобильной компанией в мире, опередив Toyota с рыночной капитализацией в $208 млрд. С начала 2020 года стоимость ценных бумаг Tesla выросла более чем в два раза.

Маск занимает 16-е место в списке самых богатых людей в США. В мировом рейтинге он находится на 22-й позиции. Его состояние составляет $46,3 млрд.

Как ранее передавал NEWS.ru, Илон Маск за неделю разбогател на $5,2 млрд. Увеличению его состояния способствовал рост котировок компании с 26 июня.