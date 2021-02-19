Маск вновь обогнал Безоса по благосостоянию

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал богатейшим бизнесменом планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала текущего года.
По данным агентства Bloomberg, за день состояние Маска
Впервые Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста акций Tesla на 5,38%. Тогда его состояние оценивалось в $188,5 млрд. Но уже к середине февраля Безос вернул себе первенство, однако, спустя два дня, вновь потерял его.
Как писал NEWS.ru, Илон Маск напишет книгу о своих компаниях — Tesla и SpaceX. В литературном произведении бизнесмен намерен поведать читателям историю создания предприятий. Пока что никаких подробностей о будущей книге не сообщается. Тем не менее не исключено, что она может выйти в ближайшее время, ведь о своих планах написать историю создания компаний Маск заявлял ещё в 2015 году. Тогда сообщалось, что за её написание Маску могут заплатить 3,5 млн долларов. Предприниматель хотел выпустить книгу в один день по всему миру — сразу на нескольких языках.