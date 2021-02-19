Маск вновь обогнал Безоса по благосостоянию

https://static.news.ru/photo/8415f40a-728a-11eb-a3f9-96000091f725_660.jpg Илон Маск Фото: vk.com/elonmusk

Американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск снова стал богатейшим бизнесменом планеты, обогнав основателя Amazon Джеффа Безоса второй раз с начала текущего года.

По данным агентства Bloomberg, за день состояние Маска увеличилось на $9,2 млрд и теперь оценивается в $200 млрд. Состояние Безоса агентство оценивает в $194 млрд (плюс $1 млрд за день). На третьем месте в рейтинге богачей — основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $136 млрд, глава Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($115 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($102 млрд).

Впервые Илон Маск поднялся на первую строчку рейтинга в начале января на фоне роста акций Tesla на 5,38%. Тогда его состояние оценивалось в $188,5 млрд. Но уже к середине февраля Безос вернул себе первенство, однако, спустя два дня, вновь потерял его.

Как писал NEWS.ru, Илон Маск напишет книгу о своих компаниях — Tesla и SpaceX. В литературном произведении бизнесмен намерен поведать читателям историю создания предприятий. Пока что никаких подробностей о будущей книге не сообщается. Тем не менее не исключено, что она может выйти в ближайшее время, ведь о своих планах написать историю создания компаний Маск заявлял ещё в 2015 году. Тогда сообщалось, что за её написание Маску могут заплатить 3,5 млн долларов. Предприниматель хотел выпустить книгу в один день по всему миру — сразу на нескольких языках.