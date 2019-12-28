https://static.news.ru/photo/233725c4-2afa-11ea-a0ff-fa163e074e61_660.jpg Денис Мантуров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принятый в России закон о предустановке на поступающую в продажу электронику отечественного программного обеспечения не приведёт к приостановке продаж устройств или к уходу производителей с рынка. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Это точно не приведёт ни к каким приостановкам и остановкам продаж. Мы не видим каких-то опасений, что кто-то уйдёт с рынка. Мы должны точно использовать свои наработки и технологии для того, чтобы их внедрять, — сказал руководитель ведомства в интервью телеканалу «Россия 24».

Как ранее писал NEWS.ru, представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии заявили, что им не нравятся поправки, которые обязывают предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт. По их мнению, это противоречит договору о Евразийском экономическом союзе. Также представители трёх стран высказали предположение, что поправки могут препятствовать функционированию их внутреннего рынка связи. Они попросили Россию назвать технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень.