https://static.news.ru/photo/46b4e9ee-252a-11ea-93ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elmar Kremser/SVEN SIMON/Global Look Press

Представители Белоруссии, Казахстана и Киргизии, заявили, что им не нравятся поправки, которые обязывают предустанавливать на мобильные устройства, компьютеры и смарт-телевизоры российский софт. По их мнению, это противоречит договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Также представители трёх стран высказали предположение, что поправки могут препятствовать функционированию их внутреннего рынка связи. Они попросили Россию назвать технические требования к предустанавливаемому ПО и создать его перечень, сообщает газета «Ведомости».

Ранее NEWS.ru сообщал, что принятый в России закон о предустановке на поступающую в продажу электронику российского программного обеспечения — это исключительно вопрос антимонопольного регулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что это ни в коем случае не попытка «отгораживаться», и подчеркнул, что «Россия ни от кого не отгораживалась» и в Сети.