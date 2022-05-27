«Макдоналдс» выбрал название для ресторанов в России «Макдоналдс» зарегистрировал домен под названием «Весело и вкусно»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

«Макдоналдс» в России зарегистрировал домен veseloivkusno.ru («Весело и вкусно»), следует из данных реестра Whois. Ранее компания рассматривала пять вариантов названия для ребрендинга сети ресторанов и подала заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков.

Согласно базе данных Whois, домен был зарегистрирован 26 мая и оплачен на год вперёд компанией ЗАО «Москва — Макдоналдс», которую возглавляет гендиректор «Макдоналдса» в России.

Накануне стало известно, что компания подала заявки в Роспатент, среди которых были названия «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса», пятую заявку найти не удалось. Позже в пресс-службе «Макдоналдса» подтвердили эту информацию.

После ухода «Макдоналдс» из России по стране закрылось около 850 ресторанов, в том числе и самый первый, на Большой Бронной в Москве. Бизнес был продан действующему лицензиату Александру Говору, который сможет управлять ресторанами под новым брендом. Меню в ресторанах сети после ребрендинга останется привычным, потому что почти все поставщики продуктов российские. В столице «Макдоналдс» откроется 12 июня.