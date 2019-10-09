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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mail.ru Group, Alibaba и «МегаФон» завершили сделку по созданию AliExpress Россия. Совместное предприятие будет работать в сфере социальной электронной коммерции в РФ и странах СНГ.

Российские компании владеют контрольным пакетом акций AliExpress Россия. Доля «МегаФона» составляет 24,3%, РФПИ — 12,9%, Mail.ru Group — 15%. Alibaba инвестирует $100 млн, а её представители войдут в совет директоров предприятия.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, партнёрство уже обеспечивает доступ к сервисам электронной коммерции более чем 50% населения России. Кроме того, российские поставщики получили возможность выхода на китайский и мировой рынки, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что AliExpress разрешил возвращать товары без объяснения причин. Их можно будет вернуть в течение двух недель после получения.