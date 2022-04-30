Магазины IKEA в России будут закрыты до конца лета

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Компания IKEA не будет открывать в России свои магазины до 31 августа, сообщает «Деловой Петербург». На сегодняшний день ретейлер не может организовать бесперебойный процесс поставок в них продукции. По данным издания, об этом работникам компании рассказали в паблике профсоюза работников компании.

Текущая работа магазинов/студий в режиме «за закрытыми дверями» пролонгируется до 31 августа, — говорится в сообщении.

При этом в компании пообещали сохранить сотрудникам все рабочие места на постоянных договорах. Также будет продолжена выплата зарплат по трудовым договорам. Не отменяется действие медицинского страхования и иные корпоративные программы.

И самое главное — IKEA не собирается покидать нашу страну! — отметили авторы сообщения.

В головном офисе компании никаких официальных заявлений о продлении режима закрытых магазинов не озвучили.

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов ранее сообщил, что шведская сеть IKEA прорабатывает возможности снова открыть магазины в России после переработки логистики поставок для обеспечения полного ассортимента своей продукции. Он добавил, что аналогичное шаги предпринимает компания Inditex (управляет брендами Massimo Dutti, Zara, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius, Zara Home, Uterque).