Лоукостер «Победа» в декабре возобновит полеты в Турцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет авиакомпании «Победа» в аэропорту Шереметьево

Лоукостер «Победа» с 1 декабря возобновит полеты из Внуково в Стамбул, а с 23 и 24 декабря появятся рейсы в Аланью и Анталью, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. На текущий момент рейсы авиакомпании за рубеж осуществляются только по одному направлению — в Белоруссию.

Рейсы в стамбульский аэропорт им. Сабихи Гекчен начнутся 1 декабря 2022 года и будут выполняться ежедневно. Рейсы во второй стамбульский аэропорт — Стамбул стартуют 21 декабря и также будут ежедневными. Полеты в Аланью (аэропорт Газипаша) запланированы с 24 декабря с частотой три раза в неделю, в Анталью — с 23 декабря, будут выполняться четыре раза в неделю, — говорится в сообщении.

Уточняется, что россияне уже сейчас могут купить билеты на рейсы из столичного аэропорта Внуково в Стамбул, Аланью и Анталью, они доступны к покупке на официальном сайте перевозчика.

В марте этого года «Победа» полностью приостановила полеты за границу из-за международных санкций и сопутствующих рекомендаций Росавиации.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» с 9 октября возобновит регулярные рейсы в Коломбо (Шри-Ланка), с 30 октября — в Бангкок (Таиланд) и с 2 ноября — в Гоа (Индия). Полеты будут выполняться на воздушных судах Airbus A330. Продажа билетов в Шри-Ланку, Индию и Таиланд уже открыта.