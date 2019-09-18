Работники сферы по доставке на дом или в офис продуктов питания в погоне за увеличением числа заказов зачастую прибегают к потреблению наркотических веществ, которые позволяют им в буквальном смысле не чувствовать усталости. О широкой распространённости стимуляторов в этом сегменте услуг News.ru рассказал источник, близкий к одному из столичных курьер-сервисов. На проблему указывают и отчёты МВД, имеющиеся в распоряжении портала, а также главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

МВД фиксирует рост числа потребления стимуляторов

Амфетамин действует на центральную нервную систему, уменьшая сонливость и повышая работоспособность, двигательную активность.

Самые популярные подпольные стимуляторы, особенно у молодёжи, — амфетамины. Длительное употребление психоактивных веществ приводит к зависимости, тяжёлой ломке, бессоннице, апатии. За это организм платит тяжёлую цену, — поделился с News.ru психиатр-нарколог Алексей Магалиф.

На пристрастие к запрещённым веществам в сегменте доставки еды указывают данные Зонального информационного центра ГУ МВД России по Москве. В ведомстве News.ru рассказали о 1110 правонарушениях по статье 6.9 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) за январь–август 2018 года, а за аналогичный период текущего года было зафиксировано 999 случаев.

Данные протоколы касаются употребления наркотических средств и психотропных веществ, пояснили News.ru эксперты. А статьи КоАП 20.20 и 20.22 говорят ещё и о нахождении в наркотическом опьянении в общественных местах. За отчётный период 2018 года по статье КоАП РФ 20.20 зарегистрировано 83 протокола, а в текущем на 70% больше — 141. По статье 20.22 КоАП РФ за восемь месяцев прошлого года — 36 правонарушений и 40 — в текущем. По мнению юристов, эти документы могут характеризовать факты приёма запрещённых веществ.

Сергей Лантюхов/News.ru

Это часть статистики. По всей видимости, другую часть, помимо наркотиков, занимает незаконное распитие алкоголя, — отмечает адвокат правового центра «Человек и Закон» Вячеслав Лоскутов.

Вдобавок он отметил, что статья 6.9 КоАП РФ в этой части наиболее репрезентативна, потому что говорит о фактах потребления таких веществ без назначения врача.

Скорее всего, правонарушения по ст. 6.9 связаны с тем, что употребление проходит на рабочем месте, которое не является общественным, — говорит партнёр Центра правовых услуг «Регус» Александр Желватых.

Уголовная же ответственность в РФ наступает в случае приобретения, хранения, перевозки и сбыта наркотиков.

Любопытно, что количество составленных протоколов в Санкт-Петербурге и Ленобласти выше, чем в столице, хотя в регионах проживает почти вдвое меньше жителей, чем в Москве (12,6 млн): 5,4 млн человек в Северной столице и 1,8 млн — в области. Так, с января по август 2019 года в МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти по статье 6.9 КоАП РФ зафиксировали 2019 нарушений, по 20.20 — 979 протоколов, по 20.22 — 525.

Почему курьеры выбирают стимуляторы?

Как правило, доставщиков пиццы и других продуктов на эту дорожку выводит невысокий заработок и сдельная форма оплаты. Стимуляторы позволяют трудиться дольше, чувствуя прилив бодрости. Компании охотно заключают договор с лицами без опыта работы, важен лишь опрятный внешний вид. Курьер получает фирменный «мундир» и специальный контейнер для продуктов. За сутки в столице он зарабатывает в среднем 1,5–2 тыс. рублей.

Наиболее ярко ситуацию в сфере доставки отразила забастовка курьеров в Казани в начале сентября. Большинство сотрудников Delivery Club не вышли на работу из-за введения новой формы оплаты труда. По данным «Бизнес Online», еду разносили лишь 26 из 140 сотрудников. Инцидент привёл к сбоям сервиса в городе. Причиной недовольства послужил пересмотр тарифов. Ранее пешие доставщики получали не зависимую от количества заказов почасовую фиксированную оплату — 90 рублей плюс 50 рублей за выполненное задание. Но 6 сентября систему поощрений пересмотрели. Было предложено 80 рублей за заказ в будни и 100 рублей — в выходные. Это повысило нагрузку без должной денежной компенсации, заработок уменьшился на 40–50%.

Сергей Булкин/News.ru

Переработки нередко заканчиваются трагедиями. 18 апреля в Санкт-Петербурге прямо на улице из-за проблем с сердцем умер 21-летний Артык Орозалиев, курьер сервиса «Яндекс.Еда». В компании по доставке продуктов News.ru сообщили, что сейчас следят за количеством рабочих часов.

Доставку готовых блюд из ресторанов осуществляют партнёры крупнейших игроков рынка — логистические службы. Перед тем как принять курьера на работу, они обязаны проверить все необходимые документы, — пояснили News.ru в одном из популярных курьер-сервисов.

Фактически меры сводятся к напоминанию

Между тем некоторые службы по доставке еды стараются сейчас технически ограничить возможности по переработке своих сотрудников.

Есть приложение для курьеров, где они сами выбирают удобные им временные слоты для работы. Если человек пытается выбрать слишком много слотов, то приложение напоминает о необходимости отдыха и не даёт выбрать дополнительное время, — говорится в комментарии «Яндекс.Еды».

Источник, рассказавший News.ru о проблеме в среде доставщиков еды, подчеркнул, что подобная ситуация существует также на строительных объектах Москвы. Интерес к стимуляторам распространён как у мигрантов из Центральной Азии и Закавказья, так и среди россиян. Он подчеркнул, что во многих случаях речь идёт не о разовом, а о систематическом использовании амфетамина. По словам собеседника портала, ранее его коллеги так «снимали усталость» в клубах и на тусовках, а теперь делают это прямо на рабочем месте. Причину же пагубного пристрастия он видит в ставшей нормой высокой продолжительности смен, изнуряющих организм человека. А остатков свободного времени для нормального восстановления не хватает.

Наркологи знают о проблеме, но сделать ничего не могут

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил News.ru, что не сомневается в популярности стимуляторов в среде курьеров и у определённых категорий водителей. Впрочем, в РФ существуют нормы по контролю за переутомлением отдельных групп работников, добавил он.

Водители транспортных средств обязаны проходить предрейсовые и послерейсовые обследования, их тестируют на наличие алкоголя и других веществ. Законодательно всё продумано, но я не могу сказать, насколько чётко это выполняется бизнесом. Что касается доставщиков еды, то тут мы, наверное, бессильны изменить ситуацию. Пока сами работодатели не озаботятся этой проблемой. Евгений Брюн главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава

Психиатр-нарколог Олег Новиков убеждён, что стимуляторы опасны в любых дозах. Он допускает их распространённость даже среди водителей и вахтовиков.

Многие, особенно в молодом возрасте, не знают о влиянии веществ на организм. Но стоит сделать перебор, сразу начинает страдать нервная система. Это приводит к хроническим заболеваниям, вплоть до летального исхода, — отметил врач.

По словам Новикова, зачастую бизнесу, да и госучреждениям плевать на здоровье сотрудников, из них стараются попросту «выжать максимум».

Владельцы сервисов ждут, что работники будут вкалывать 365 дней в году, 24 часа в сутки. Однако, с другой стороны, они заинтересованы и в сохранении у них здоровья. Поэтому государство должно следить за переработками. Я видел качество труда врачей и медсестёр, занятых на двух-трёх ставках. Никакого толка в этом нет, — подчеркнул собеседник.

Врач отмечает и несерьёзное отношение к собственному здоровью со стороны россиян. Он рассказал о недавнем визите 40-летнего доктора скорой. Новиков напомнил, что человек в таком возрасте должен ночью обязательно спать, а специалист скорой похвалился, что выходя в ночную смену, неплохо зарабатывает.