https://static.news.ru/photo/78924404-4904-11ea-9ebb-fa163e074e61_660.jpg Демьян Кудрявцев Фото: Демьян Кудрявцев/facebook.com

Российский медиаменеджер Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца газеты «Ведомости». Сам он остался членом совета директоров.

По словам Кудрявцева, новым владельцем стал его бизнес-партнёр Владимир Воронов. Последний пять лет назад купил акции и долг компании «Бизнес Ньюс Медиа», которая издаёт «Ведомости». Экс-владелец также добавил, что за время своего правления ему удалось вывести газету из убытков.

Это стоило больших усилий, я думаю, что этих сил больше нет. Для нас изначально это был бизнес, который мы защищаем, — цитирует Кудрявцева РБК.

Главный редактор «Ведомостей» Илья Булавинов сообщил, что ему давно известно о смене акционера. В самом издании информация распространилась около полутора лет назад.

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