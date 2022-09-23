Кудрину предложили долю в «Яндексе» Основатель «Яндекса» Волож предложил Кудрину 5% от компании

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин

Сооснователь и бывший глава компании «Яндекс» Аркадий Волож предложил 5% от компании главе Счетной палаты России Алексею Кудрину, пишет Forbes со ссылкой на источники. Отмечается, что на столь щедрый шаг он пошел из благодарности за помощь в разделении российского и международного бизнеса «Яндекса».

Источник, близкий к самому Кудрину, подтвердил эту информацию и отметил, что чиновник получит свою долю через опционы. Ее общая стоимость составляет $325 млн. Помимо этого Волож собирается создать новое юридическое лицо для ведения бизнеса по беспилотным автомобилям. Предприниматель рассчитывает заняться этим за рубежом. Остальные активы компании останутся в России.

Ранее издание «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов) сообщало о том, что Кудрин просил президента России Владимира Путина о переходе в «Яндекс». Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков отверг эти заявления.

В июле Кудрин уволился из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ). Отмечалось, что политик сделал это «по собственному желанию».

С 2011 года Кудрин возглавлял факультет свободных искусств и наук СПбГУ. В 2021 году стало известно, что подразделение намерено отделиться от университета и стать самостоятельным. Возглавить его должен был глава Счетной палаты.

После того как эта информация была озвучена, координационный совет НКО России попросил Генпрокуратуру РФ провести проверку обстоятельств создания учреждения. Тогда в совете высказали подозрения, что вуз «может быть связан с иностранными НКО, подконтрольными Джорджу Соросу и ведущими на территории России деструктивную деятельность».