Производитель электротехники АВВ сообщил об уходе с российского рынка

Фото: Rosatom/Global Look Press

Шведско-швейцарская компания АВВ уходит с российского рынка, сообщается в пресс-релизе компании. Фирма производит электрооборудование, робототехнику и электроприводы, передает РБК.

АВВ остановила прием новых заказов из России после начала спецоперации РФ на Украине. Согласно пресс-релизу, компания «продолжала выполнять небольшое количество существующих договорных обязательств с местными клиентами», которые не противоречили антироссийским санкциям.

В России у АВВ было две производственные площадки, в Подмосковье и Липецке, где трудилось 750 человек, большинство из которых с марта находилось в отпуске. В компании отметили, что после ухода с российского рынка «сделают все возможное, чтобы поддержать их».

На Россию приходилось порядка 1–2% годовой выручки ABB. В компании признали, что финансовые потери во втором квартале составили $57 млн, из которых $23 млн скажутся на денежном потоке третьего квартала.

Ранее финская машиностроительная компания Wärtsilä продала бизнес в России местным предпринимателям. Таким образом, Transas Navigator будет работать как независимая организация и продолжит обслуживать местных клиентов, а команда ООО «Вяртсиля Восток» перешла в состав недавно созданной компании ООО «В-Восток», которая будет дальше оказывать услуги по техническому обслуживанию морского оборудования на местном уровне.