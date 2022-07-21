Финская машиностроительная компания ушла из России Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала бизнес в России местным предпринимателям

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Финская публичная машиностроительная компания Wärtsilä

Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала часть своих российских подразделений местным предпринимателям, говорится в сообщении организации. Другие активы были переведены за пределы РФ, а концерн завершил работу на российском рынке. Уточняется, что весной Wärtsilä подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО «Вяртсиля Восток» местному руководству компаний.

Сегодня Wärtsilä объявляет о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года. Все корректировки и закрытие операций Wärtsilä были завершены в соответствии с местным законодательством, — сказано в сообщении.

В компании пояснили, что Transas Navigator будет работать как независимая организация и продолжит обслуживать местных клиентов, а команда ООО «Вяртсиля Восток» перешла в состав недавно созданной компании ООО «В-Восток», которая будет дальше оказывать услуги по техническому обслуживанию морского оборудования на местном уровне.

В конце июня финский производитель шин Nokian Tyres сообщил об уходе с российского рынка из-за событий на Украине и антироссийских санкций. Указано, что компания будет покидать страну планомерно, наращивая мощности своих заводов в Соединенных Штатах и Финляндии.