«Коммерсант»: в российских магазинах Huawei перестали продавать товары

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Магазины Huawei в России не продают посетителям даже выставленные в витринах телефоны и ноутбуки из-за спора управляющей компании магазинов с производителем, пишет «Коммерсант». Сообщается, что Huawei прекратила прямые поставки товара фирменным магазинам, новые схемы работы еще не отлажены, а требовать продажи витринных образцов покупатели не могут.

Магазины Huawei в московских «Афимолле», «Авиапарке» и «Гагаринском», оператором которых выступает ООО «Премиум ритейл», открыты для посетителей, однако на большинстве ценников размещены таблички «не для продажи» или «демо-образец». Аналогичная ситуация отмечается в магазинах в Новосибирске, Челябинске и Тюмени: когда возобновится продажа, неизвестно.

Сотрудник одной из московских точек объяснил происходящее проблемами с параллельным импортом, однако Huawei не входит в соответствующий список товаров. Между тем в столичном магазине Huawei оператора ООО «Волга» запретительных табличек на ценниках не было, а продавец-консультант сказал, что всю выставленную технику можно купить.

Проблемам в магазинах ООО «Премиум ритейл» предшествовал иск компании к российской дочерней структуре Huawei. Оператор хотел взыскать с Huawei 3,6 млн рублей задолженности за управление фирменными магазинами. Суд удовлетворил иск частично и постановил взыскать 98,6 тысячи рублей. Кроме того, известно, что китайский производитель изменил формат сотрудничества с фирменными магазинами, поставляя устройства через партнеров и меняя структуру поставок. По данным источников на рынке, механизм поставок отлажен не до конца и пока не позволяет привозить в Россию достаточно техники.

Ранее стало известно, что Huawei разорвала сотрудничество с 50% внештатных работников из России, которые не заключали официальный трудовой договор. Компания прекратила нанимать новых сотрудников в РФ. В компании Ancor, которая занималась подбором персонала и предоставлением аутсорсинговых услуг для Huawei, заявили, что Huawei пошла на такие меры из-за проблем с логистическими цепочками. В апреле сообщалось, что Huawei отправила в отпуск сотрудников офиса в России и перестала заключать новые контракты на поставку оборудования сотовым операторам из-за боязни вторичных санкций.