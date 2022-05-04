Коммерсант: суд конфисковал 4 млрд рублей у главы холдинга «Форум»

Дмитрий Михальченко / Фото Кардашов Антон/АГН «Москва»

Генпрокуратура виграла суд по обращению в доход государства 4 млрд рублей петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц. В частности, конфискованы 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», передаёт Коммерсант.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры (ГП) являлись сам глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, а также Людмила Мурова, супруга экс-главы ФСО России Евгения Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» и ООО «Центрфинанс», — говорится в сообщении.

В иске Генпрокуратуры сказано, что миллиардер имел связи с сотрудниками Федеральной службы охраны России (ФСО РФ), пользуясь которыми получал бюджетные средства в рамках госконтрактов для «обогащения себя» и аффилиированных с ним лиц. Ведомство отмечает, что благодаря Михальченко Андрей Каминов и Станислав Кюнер заняли должности директора и первого заместителя директора ФГУП «Атэкс»

После назначения, как считает прокуратура, бизнесмены заключили контракты между ФГУП «Атэкс» с ФСО. Итогом сотрудничества стали 23 госконтракта на объектах власти и 28 договоров на ремонтные, строительные и реставрационные работы с подконтрольными Михальченко компаниями. Итогом сделок стало то, что АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад» и ООО «Стройкомплект» получили более 33 млрд руб.

В Генпрокуратуре отметили, что в 2017 году, после начала уголовного преследования директора «Форума», Михальченко попытался якобы избавиться от своего имущества. По данным ведомства, по этой причине, находясь в СИЗО «Лефортово», бизнесмен выдал своей жене и одной из сотрудник АО «Балтстрой» доверенности на распоряжение имуществом.

В 2018 году Басманный суд Москвы приговорил предпринимателя Дмитрия Михальченко к четырём годам и семи месяцам колонии. Его признали виновным в контрабанде элитного алкоголя.

В январе 2019 года суд повторно арестовал Михальченко на время обжалования приговора Генпрокуратурой — в ведомстве сочли приговор слишком мягким. В апреле 2019 решение суда оставили законным без изменений.