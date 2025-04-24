Ким рассказала о грандиозных планах на Wildberries Ким заявила о планах сосредоточиться на международных проектах Wildberries

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Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала ТАСС, что собирается сосредоточиться на масштабных международных проектах компании. По ее словам, она рада, что развод и раздел имущества с экс-супругом Владиславом Бакальчуком позади.

Мы можем сосредоточиться на масштабных международных проектах, новых вызовах, — объяснила Ким.

По словам предпринимательницы, ей от Бакальчука ничего не нужно. Ким также подчеркнула, что не оставит бывшего мужа без средств к существованию «из любви и уважения к нашим общим детям». Она добавила, что никогда не препятствует их общению и считает важным, чтобы у детей сохранилось верное представление об отце.

Ким по решению Савеловского суда Москвы получила 1% доли в ООО «Вайлдберриз» и стала единственным владельцем компании. Также за основательницей Wildberries остаются 100-процентная доля в компании и все средства, которые находятся на ее персональных счетах.

Юрист Александр Хаминский, комментируя решение суда, отметил, что оно выглядит подозрительным. По его словам, согласно Семейному кодексу РФ, совместное имущество экс-супругов может быть разделено двумя разными способами. В первом случае все зависит от брачного договора. Однако если его нет, то закон закрепляет за каждым из супругов половину нажитого в браке имущества.