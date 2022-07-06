KFC в России предрекли смену бренда Эксперт по маркетингу Хазеев: российские точки KFC начнут работать под новым брендом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские точки сети ресторанов быстрого питания KFC начнут работать под новым брендом, заявил эксперт по маркетингу Артур Хазеев в разговоре с «360». По его мнению, новый собственник потеряет смысл развивать бренд KFC без доступа к его свежим разработкам и будет создавать свой.

Эта история не будет такой быстрой, как у «Макдоналдса». Нет смысла, если ты получил бренд, право на использование технологий и процессов, то ты можешь на этом фундаменте построить свой новый бренд, потому что ты уже никому ничем не обязан, — сказал Хазеев.

Сейчас американская компания Yum! Brands ведёт переговоры о продаже российских ресторанов KFC оператору из России. На сайте фирмы уточняется, что по завершении сделки Yum! уйдет с рынка РФ из-за военной операции на Украине. В данный момент руководство компании находится на «продвинутой стадии» в вопросе передачи прав собственности на рестораны KFC.

5 июля в сети быстрого питания KFC перестали продавать картофель фри в большой и средней упаковке. Также в продаже нет картошки по-деревенски. Из мобильного приложения KFC также пропали наггетсы и кофе. При этом на сайте ресторана можно заказать как кофе, так и наггетсы, однако картошка среднего и большого размеров отсутствует.